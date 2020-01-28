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ارتفاع مؤشر دبي المالي 0.13% في ختام التعاملات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:24 م
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بوابة الفجر
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ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.56 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.

 
وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، فقطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%.
 

 وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 8 أسهم.

 
 

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