ارتفاع مؤشر دبي المالي 0.13% في ختام التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% رابحاً 3.76 نقطة ليغلق عند مستوى 2792.56 نقطة، مدفوعا بصعود 6 قطاعات على رأسها الاتصالات.





وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 3.28%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.03%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.69%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، فقطاع البنوك بنسبة 0.12%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.64%.





وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 118.8 مليون سهم محققة ما قيمته 153 مليون درهم من خلال تنفيذ 2100 صفقة لعدد 32 سهما، وارتفع 11 سهماً، وانخفض 13 سهماً، واستقرت 8 أسهم.







