صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا

يحاول نادي برشلونة الإسباني ضم روريجو مورينو مهاجم فالنسيا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعويض غياب لويس سواريز، الذي أجرى عملية جراحية ستبعده لنهاية الموسم.





وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة اتفق مع فالنسيا على صفقة تبادليلة بعرض أحد الثنائي موسى واجي أو أبيل رويز ضمن الصفقة.





ويميل فالنسيا إلى ضم الظهير السنغالي موسى واجي في إطار حاجته لتدعيم الجهة اليمنى خاصة أن اللاعب يفضل البقاء في الدوري الإسباني.





واقترب رودريجو مهاجم فالنسيا من الانضمام إلى برشلونة ومن المقرر عقد اجتماع بين مسؤولي الناديين اليوم في حضور خورخي مينديز، وكيل اللاعبين، وصديق بيتر ليم رئيس فالنسيا لإنهاء الصفقة.







