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اليمن: الحوثيون ينهبون مستودعا لبرنامج الغذاء العالمي في حجة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:27 م
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مساعدات إغاثية
مساعدات إغاثية
وكالات
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نهبت ميليشيات الحوثي، اليوم الثلاثاء، أحد مستودعات برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في منطقة تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي الموالية لطهران.

 

وقال برنامج الغذاء العالمي، في بيان له، إن الجناة من ميليشيات سرقوا 127.5 طن من المساعدات في محافظة حجة، شمالي اليمن، وفقًا للأسوشيتد برس.

 

وأكد مسؤول يمني، نهب المساعدات من قبل الحوثي، لكنه اشترط عدم الكشف عن اسمه خشية الانتقام.

 

ويذكر أن ملايين اليمنيين يعيشيون على شفا المجاعة ويعتمدون على المساعدات الغذائية بشكل كبير، لكن الإعانات الدولية تتعرض باستمرار للنهب من قبل ميليشيات الحوثي.

 

وعلق برنامج الغذاء العالمي في يونيو الماضي، المساعدات الغذائية في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين، وسط اتهامات بحرمان  المواطنين الأكثر جوعًا في البلاد التي مزقتها الحرب، وجرى استئناف تسليم المساعدات في أغسطس.

 

ومنعت الميليشيات الحوثية الموالية لإيران وصول المساعدات الغذائية إلى من يشتبه في عدم ولائهم.

 

وقد قامت الميليشيات بتحويل الإعانات إلى وحدات القتال في الخطوط الأمامية أو باعتها  من أجل الربح في السوق السوداء، وفق ما كشفته الأسوشيتد برس في ديسمبر 2018.

 

ويقدم برنامج االغذاء العالمي مساعدات غذائية لـ 12 مليون شخص شهريا، واشتكى البرنامج مراراً في العام الماضي من تحويل الحوثيين للمساعدات وإعاقة عملياتها، نقلًا عن موقع قناة سكاي نيوز عربية.

 

 

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الكلمات المفتاحية

نهب مستودع مساعدات اليمن الحوثيون

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