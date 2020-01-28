نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

يشعر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بحالة من القلق والرعب لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، وذلك للاطلاع عليها والاطمئنان على مستقبلهم وتحديد مصيرهم، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية أو التعليمية لأنها هي التي تحدد مستقبل واتجاه هؤلاء الطلاب.





وقامت اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، بالإعلان عن موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، وسيتم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وذلك نظرًا لانتظار أولياء الأمور لمعرفة ‫نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للاطمئنان على أبنائهم .









وسيعتمد اللواء أحمد راشد ‫نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للفصل الدراسي الأول، غدًا الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، وذلك بعدما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم يوم الخميس الماضي في مادة الدراسات الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي.





وأكد اللواء أحمد راشد، على حضور عدد كبير من الطلاب امتحانات الترم الدراسي الأول 2020، حيث أدي أكثر من 153 ألف طالب وطالبة الاختبارات على عدد لجان 615 لجنة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.





نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه | توزيع درجات نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، يرغب جميع الطلاب في معرفة توزيع درجات الشهادة الاعدادية في جميع المواد الدراسية، التي قام فيها بأداء الامتحانات، وتكون كالتالي:-

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الانجليزية 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- العلوم 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- المجموع 140 درجة.



رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه

ينتظر جميع طلاب وطالبات نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للترم الأول، للاطلاع عليها وتحديد مصيرهم ومستقبلهم، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيتم إعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه عبر الرابط التالي ( اضغط هنا )، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).



