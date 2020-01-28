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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:21 م
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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020
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نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات


يشعر جميع طلاب الصف الثالث الاعدادي بحالة من القلق والرعب لمعرفة نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، وذلك للاطلاع عليها والاطمئنان على مستقبلهم وتحديد مصيرهم، وتعد هذه المرحلة من أهم المراحل الدراسية أو التعليمية لأنها هي التي تحدد مستقبل واتجاه هؤلاء الطلاب.

وقامت اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة، بالإعلان عن موعد ظهور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، وسيتم بعد الانتهاء من أعمال التصحيح، وذلك نظرًا لانتظار أولياء الأمور لمعرفة ‫نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للاطمئنان على أبنائهم.


وسيعتمد اللواء أحمد راشد ‫نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للفصل الدراسي الأول، غدًا الأربعاء الموافق 29 يناير 2020، وذلك بعدما أنهى طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم يوم الخميس الماضي في مادة الدراسات الاجتماعية نهاية الأسبوع الماضي.

وأكد اللواء أحمد راشد، على حضور عدد كبير من الطلاب امتحانات الترم الدراسي الأول 2020، حيث أدي أكثر من 153 ألف طالب وطالبة الاختبارات على عدد لجان 615 لجنة بجميع المدارس على مستوى المحافظة.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه | توزيع درجات 
نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه، يرغب جميع الطلاب في معرفة توزيع درجات الشهادة الاعدادية في جميع المواد الدراسية، التي قام فيها بأداء الامتحانات، وتكون كالتالي:-

- اللغة العربية 40 درجة.

- اللغة الانجليزية 30 درجة.

- الدراسات الاجتماعية 20 درجة.

- العلوم 20 درجة.

- الرياضيات 30 درجة.

- المجموع 140 درجة.

رابط نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه
ينتظر جميع طلاب وطالبات نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه للترم الأول، للاطلاع عليها وتحديد مصيرهم ومستقبلهم، وذلك وفقًا للصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، سيتم إعلان نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه عبر الرابط التالي (اضغط هنا)، بالإضافة إلى الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).


ونتابع معكم صدور نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه برقم الجلوس إلكترونيًا من خلال المواقع الرسمية، وذلك بعد أن أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة عن تجهيزها لرفع النتيجة أونلاين، وذلك فور اعتمادها رسميًا.

اعرف نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه الترم الاول | مديرية التربية والتعليم 
نقدم لكم أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا طريقة الحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه الترم الاول، من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالجيزة gizaedu.gov.eg عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

خطوات الحصول على نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه:
- قم بتسجيل الدخول إلي موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

- قم باختيار نتائج الطلاب، ثم اختر بعدها نتيجة الشهادة الاعدادية.

- إذا قمت بالدخول بواسطة الرابط التالي (اضغط هنا)، فعليك فقط كتابة رقم الجلوس فقط، فستظهر النتيجة الخاصة بك على الفور.

نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه الترم الاول برقم الهاتف
قامت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بالإعلان عن نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه الترم الاول عن طريق رقم الهاتف الأرضي، والتي توفرها لك قبل المدارس، وللاستعلام عن النتيجة عبر الهاتف يمكنك الاتصال بالرقم التالي (09000100).


نتيجه الصف الثالث الاعدادي 2020 محافظه الجيزه بالاسم ورقم الجلوس عبر رابط وزارة التربية والتعليم | خطوات الحصول على نتيجة تالتة اعدادي.. توزيع درجات


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