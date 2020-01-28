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بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:20 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية إسبانية، مفاجأة جديدة بعدما أكدت أن مهاجم فالنسيا، رودريغو مورينو، موجود في برشلونة الآن لمتابعة آخر تفاصيل إصابته في الركبة.

 

وذكرت صحيفة ‘‘موندو ديبورتيفو‘‘ الإسبانية، أن رودريجو مورينو ذهب رفقة زميليه ياسبر سيليسن وفاييخو إلى برشلونة اليوم لمتابعة إصاباتهم في عيادة الطبيب رامون كوجات.

 

وجاءت زيارة رودريجو، سيليسن وفاييخو لعيادة الطبيب رامون كوجات، بناء على توصية من ناديهم فالنسيا، في حين يراقب برشلونة التقارير الطبية الخاصة بركبة المهاجم الإسباني.

 

ولم يتدرب المهاجم رودريغو مورينو هذا الصباح رفقة زملائه في فالنسيا، ليتأكد بنسبة كبيرة غيابه عن مواجهة ليونيسا غدًا بكأس الملك.

 

ولم يتم إغلاق أي شيء الليلة الماضية، لكن اليوم ستستأنف المفاوضات مرة أخرى بنية حسم الصفقة في أقرب وقت ممكن قبل اليوم الأخير للميركاتو.

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