بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في شمال سيناء





نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020.. انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020، والتي بلغت 50 ورقة لكل مادة.





ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الآن





وبلغت نسبة النجاح بحسب مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في اللغة العربية 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة الحاسب الآلي 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.





نسب النجاح بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020





وبلغت نسبة النجاح في الدراسات الاجتماعية 96%، بحسب تصريحات المحافظة، فيما حصل على الدرجة النهائية 20 طالبا، وفي مادة العلوم جاءت نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.





نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020





وهذه النسب والأعداد، جاءت بعد تصحيح العينات العشوائية، البالغة 50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.







