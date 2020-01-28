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بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في شمال سيناء

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:16 م
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نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2020
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بالاسم ورقم الجلوس | ظهرت الآن.. نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 في شمال سيناء

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020.. انتهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، من تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2020، والتي بلغت 50 ورقة لكل مادة.

ظهرت نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020 الآن

وبلغت نسبة النجاح بحسب مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء في اللغة العربية 82%، ولم تحصل أية ورقة على الدرجة النهائية، بينما بلغت نسبة النجاح في مادة  الحاسب الآلي 96% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب.

نسب النجاح بعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

وبلغت نسبة النجاح في الدراسات الاجتماعية 96%، بحسب تصريحات المحافظة، فيما حصل على الدرجة النهائية 20 طالبا، وفي مادة العلوم جاءت  نسبة النجاح 84% وحصل على الدرجة النهائية 4 طلاب، وفي الرياضيات 86% وحصل على الدرجة النهائية 12 طالبا.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2020

وهذه النسب والأعداد، جاءت بعد تصحيح العينات العشوائية، البالغة 50 ورقة التي تم اختيارها من جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.


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