"إشراقات فنية" و"قنا هنا".. معرضان بقصر الأمير محمد علي





واختتمت بأنه من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.

يفتتح قصر الأمير محمد علي توفيق، بالمنيل، معرضين مؤقتين للفنون، غدًا الأربعاء، بقاعة العرض المؤقت.وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوب في الفنون المختلفة.وأضاف أن المعرض الأول تحت عنوان "إشراقات فنية" يضم نتاج أعمال طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بهدف إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.ومن المقرر عرض ٧٤ عملا فنيًا يتنوع بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة قرابة ٧٠ طالبا من الدفعات كافة وكل الأقسام، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٥ فبراير ٢٠٢٠وأضافت هدير عادل، مسئولة قسم المعارض بالمتحف، أن معرض الثاني تحت عنوان "قنا... هنا" حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ تمثل تراث الصعيد، بشكل عام، عبارة عن حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار، ما يبرز دور المتحف في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها.