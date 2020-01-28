Advertisements
Advertisements
Advertisements

"إشراقات فنية" و"قنا هنا".. معرضان بقصر الأمير محمد علي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 03:17 م
Advertisements
المعرضان
المعرضان
حسام زيدان
Advertisements
يفتتح قصر الأمير محمد علي توفيق، بالمنيل، معرضين مؤقتين للفنون، غدًا الأربعاء، بقاعة العرض المؤقت.

وقال الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام المتحف، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الثقافي والتعليمي للمتاحف، وتشجيع المهارات المختلفة للشباب الموهوب في الفنون المختلفة.

وأضاف أن المعرض الأول تحت عنوان "إشراقات فنية" يضم نتاج أعمال طلبة كلية الفنون الجميلة جامعة المنصورة بهدف إلقاء الضوء على الأعمال المتميزة للطلبة الموهوبين وربط تلك الأعمال بالمتحف.

ومن المقرر عرض ٧٤ عملا فنيًا يتنوع بين الزيت والتصوير وأعمال الجرافيك والنحت، بمشاركة قرابة ٧٠ طالبا من الدفعات كافة وكل الأقسام، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى ٥ فبراير ٢٠٢٠

وأضافت هدير عادل، مسئولة قسم المعارض بالمتحف، أن معرض الثاني تحت عنوان "قنا... هنا" حيث يقدم مجموعة متنوعة من المنتجات التراثية والصناعات اليدوية لمحافظتي قنا وأسوان؛ تمثل تراث الصعيد، بشكل عام، عبارة عن حلي مصنوع من الخوص والخرز والخيوط المختلفة ومشغولات يدوية وفخار، ما يبرز دور المتحف في تعريف الجمهور بما تتنوع به الحضارة المصرية وتراثها. 

واختتمت بأنه من المقرر أن يستمر لمدة أسبوعين.
Advertisements

أخبار تهمك

صفقة تبادلية بين برشلونة وفالنسيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

منذ ساعة و 14 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ أقل من ساعتين

زيدان يعلق على أزمة سيتين في برشلونة.. ويحسم مصير 5 لاعبين

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

منذ ساعتين و 13 دقيقة

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 21 ساعة

بشرى سارة لزيدان قبل موقعة سرقسطة

منذ ساعة و 27 دقيقة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ حوالي 4 ساعات

(هتظهر خلال ساعات) نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة 2020 برقم الجلوس (نتيجة 3 اعدادي) عبر رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الاول وزارة التربية والتعليم

منذ ساعتين و 13 دقيقة

'الأعلى للإعلام' يستدعي مصطفى بكري للتحقيق

منذ ساعة الا ربع
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
02:01 م

ظهرت رسميا | نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عبر البوابة الالكترونية.. جميع الروابط للحصول على نتيجة 3 اعدادي

عاجل.. رمضان صبحي في قائمة الأهلي لمباراة الهلال

02:59 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

01:47 م

بديل سواريز المنتظر يظهر في برشلونة

03:20 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status