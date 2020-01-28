Advertisements
عبد الحفيظ يحسم مصير رمضان صبحي من مباراة الهلال السوداني
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:41 م
Advertisements
الفجر الرياضي
Advertisements
صرح مدير الكرة بالنادي الأهلى سيد عبدالحفيظ ، إن حالة نجم الفريق رمضان صبحى تتحسن بشكل مستمر ، وكان في مران الفريق أمس، وستتقيم حالته قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.
وتحسنت حالة اللاعب رمضان صبحي كثيراً خلال الفرة الماضية ، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب ، عن تعافييه من التمزق العضلي الذي أصابه في الخلفية .
يذكر أن الأهلى سيسافر إلى السودان يوم الخميس المقبل ، لمواجهة الهلال فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.
ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا:
1- الأهلي لعب 5 مباريات، برصيد 10 نقاط.
2- النجم الساحلي، لعب 5 مباريات، برصيد 9 نقاط.
3- الهلال السوادني، لعب 5 مباريات، برصيد 9 نقاط.
4- نادي بلاتينوم لعب 5 مباريات، برصيد نقطة واحدة.
Advertisements