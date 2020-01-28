عبد الحفيظ يحسم مصير رمضان صبحي من مباراة الهلال السوداني

صرح مدير الكرة بالنادي الأهلى سيد عبدالحفيظ ، إن حالة نجم الفريق رمضان صبحى تتحسن بشكل مستمر ، وكان في مران الفريق أمس، وستتقيم حالته قبل السفر إلى السودان لمواجهة الهلال.





وتحسنت حالة اللاعب رمضان صبحي كثيراً خلال الفرة الماضية ، وكشفت الأشعة التى أجراها اللاعب ، عن تعافييه من التمزق العضلي الذي أصابه في الخلفية .





يذكر أن الأهلى سيسافر إلى السودان يوم الخميس المقبل ، لمواجهة الهلال فى الجولة السادسة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا والمقرر لها يوم السبت المقبل.





ترتيب المجموعة الثانية فى دورى أبطال أفريقيا:



