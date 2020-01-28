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طاجيكستان تعتقل 113 من أعضاء مزعومين في جماعة الإخوان المسلمين

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:29 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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اعتقلت طاجيكستان 113 شخصًا متهمين بأنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية محظورة في الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، حسبما أعلن المدعي العام يوسف رحمون، اليوم الثلاثاء.

وقال المدعي العام، في مؤتمر صحفي: "كان من بين المعتقلين خلال هذا الشهر اثنين من الأجانب ومسؤول بلدي واحد وأكثر من 20 أستاذ جامعي"، موضحاً أن "الأنشطة التي تمارسها هذه المنظمة تعد محظورة في جمهورية طاجيكستان ، وقد أعلن أنها إرهابية، ونحن نقوم بإلقاء القبض على الأشخاص المنتمين إليها ونقدمهم للعدالة، كما أوردت وكالة رويترز.

وأشار المدعي العام إلى أنه "من بين المعتقلين أشخاص من مهن مختلفة”، مضيفاً “هناك موظف عمل في إدارة مدينة إيسفارا، و20 شخصا ممن عملوا في جامعات البلاد. وبغض النظر عن وظائفهم ومكان عملهم، سيتم إلقاء القبض على الجميع الذين يمارسون التطرف وتقديمهم للعدالة".

ووفقا للمدعي العام في طاجيكستان، هناك بين المعتقلين أيضا مواطنان أجنبيان لم يفصح عن جنسيتهما، مضيفا أنهما قيد التحقيق.

تقوم حكومة الجمهورية السوفيتية السابقة التي تقطنها أغلبية مسلمة بقمع المعارضة الإسلامية في السنوات الأخيرة، حيث حظرت حزب النهضة الإسلامية في طاجيكستان واتهمت قيادته بالتخطيط لانقلاب.

كما ألقت طاجيكستان باللوم على الإسلاميين، وجماعة داعش المتشددة على وجه الخصوص، في سلسلة من الهجمات القاتلة على السياح الأجانب وموظفي السجون المحليين وحرس الحدود.

جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست منذ أكثر من 90 عامًا في مصر، لديها شبكة من المجموعات في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه.


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