Advertisements
Advertisements
Advertisements

الصفقة التبادلية بين سان جيرمان ويوفنتوس مهددة بالفشل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:37 م
Advertisements
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
عبد القادر عرابي
Advertisements

يسعى ناديا باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي لإتمام الصفقة التبادلية المنتظرة بين الفريقين خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.

 

ويخطط باريس سان جيرمان الفرنسي لضم الظهير الأيمن الإيطالي ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس، مقابل انتقال ظهيره الفرنسي ليفين كورزوا للجهة المقابلة.

 

وذكرت شبكة كالتشيو ميركاتو الإيطالية، أن ثمة عقبتين كبيرتين تهدجان بإتمام الصفقة، بالرغم من سعي الناديين لإتمامها.

 

وتتمثل العقبة الأولى في رغبة فريق يوفنتوس لإستلام مبلغ إضافي مع إنتقال كورزوا، حيث يرى مسئولي اليوفي أن بطاقة دي تشيليو أغلى نسبياً من بطاقة كورزوا.

 

وتأتي العقبة الثانية، في المبلغ الذي يريده وكيل كورزوا لإتمام الصفقة، والتي ترى إدارة يوفنتوس أنه مبالغ فيه، وفقاً لما ذكرته الشبكة الإيطالية الشهيرة.

 

وأضافت الشبكة أنه وبالرغم من تلك العقبات، فإن المفاوضات مازالت جارية بين إدارتي الفريقين لإتمام الصفقة خلال الأيام المتبقية من الميركانو الشتوي.

 

ويسعى يوفنتوس ومدربه ماوريسيو ساري لضم ظهير أيسر، في ظل تواجد البرازيلي أليكس ساندرو بمفرده في قائمة الفريق.

 

على الجانب الآخر، يعاني الظهير الأيمن للفريق الباريسي، البلجيكي توماس مونييه من إنخفاض شديد في المستوى منذ مطلع الموسم، وتريد إدارة باريس سان جيرمان تعويضه بدي تشيليو، الذي يستطيع شغل مركزي الظهير لأيمن والظهير الأيسر.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يوفنتوس نادي باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان اخبار الرياضة اليوم

أخبار تهمك

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين و 12 دقيقة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ 33 دقيقة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

منذ أقل من نصف ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

منذ ثلث ساعة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ ساعتين و 5 دقيقة

أول رد من الكاف على احتجاج الهلال السوداني

منذ 33 دقيقة

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة

موضوعات متعلقة

أخر تطورات الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس

تفاصيل عرض يوفنتوس لشراء محمد صلاح

سيرجيو راموس يعترف بحركته الخبيثة

رونالدو يعطي موافقته لاتمام الصفقة الكبري بين ريال مدريد ويوفنتوس

أهم أخبار برشلونة اليوم الأربعاء.. ريال مدريد يخطف هدف البرسا وميسي يوافق على الصفقة التبادلية

يوفنتوس يعود للصورة ويشكل ضغطا كبيرا على برشلونة في الصفقة الكبري

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status