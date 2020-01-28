أول تعليق من زيدان على أنباء الرحيل عن ريال مدريد

تحدث زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن المواجهة التي تجمعه بنظيره ريال سرقسطة مساء غد الأربعاء بدور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا.

وتحدث زيدان عن عدم رغبته في التعاقد مع صفقات في الشتاء، قائلا: “هذا غير صحيح. يمكن أن يحدث أي شيء حتى اليوم المحدد. لدي فريقي. لدي أفضل لاعبي العالم. كل ما أريده هو تحقيق نتائج رائعة معهم. لذلك نحن لسنا مهتمين بالآخرين”.

وقال: “أنا معتاد على مباراة واحدة في الكأس لأنني كان لي نفس الشيء في فرنسا. نحن نتكيف مع أي موقف. عندما أرتدي قميص ريال مدريد أريد أن أبلي بلاء حسنا. سنستعد جيدًا ونبذل قصارى جهدنا في الكأس ”.

واستكمل: “جاريث بيل؟ لا أستطيع أن أخبركم بأي شيء. سأعلن عن القائمة لاحقًا. لديّ معظمها متاح. قد يواجه بعضها مشكلات لكننا سنرى. جميعهم يريدون اللعب. الكل مناسب تمامًا لذلك سنرى.”

وتابع: “امتلاك الكرة؟ لكل فريق أسلوبه الخاص. الشيء الوحيد الذي يريده المشجعون من فريقهم هو منح 100٪ ، ثم تعتمد طريقة اللعب على المدرب واللاعبين. عندما يرى المشجعون لاعبيهم يقدمون كل ما يهمهم فهذا هو الأهم”.

وأضاف: لا يمكنك الفوز بجميع المباريات ولكن يمكنك دائمًا تقديم كل ما لديك. يريد هازارد أن يكون لائقًا بنسبة 100٪ وأن يعود مرة أخرى في أسرع وقت ممكن لكنه لا يزال بحاجة إلى وقت. إنه يعمل مع فريق التدريب ولكنه لم يعد مع الفريق. سنرى ، الدفاع؟ قبل أي هجوم يجب أن تكون قوياً في الخلف.

وواصل: “محظوظ؟ الشيء الوحيد الذي يهمني هو هذا الفريق وأنا أحب هذه الوظيفة. متحمس للمجيء إلى هنا كل يوم والاستفادة القصوى من ذلك. لقد كنت هنا منذ 18 عامًا. أعرف ما يدور حول هذا النادي. هو مكان خاص.”

وعلق على أنباء رحيله عن ريال مدريد والشائعات التي يتم تداولها قائلا: “لا يهمني ما يقوله الناس أو يكتبونه. شاغلي الوحيد هو هذا الفريق والتأكد من إعطاء هذا الفريق نسبة 100٪. ثم يمكن للناس أن يقولوا ما يريدون. قبل بضعة أشهر ، لم تكن النتائج مثالية وأنا تم انتقادي ، لذلك سيحدث هذا دائمًا. لا أهتم ، فقط العمل هو م يهمني. ”