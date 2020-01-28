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مقتل العشرات باشتباكات في أفريقيا الوسطى

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:30 م
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مقاتلين في أفريقيا الوسطى
مقاتلين في أفريقيا الوسطى
وكالات
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أعلنت السلطات في أفريقيا الوسطى، اليوم الثلاثاء، مقتل العشرات جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة متنافسة في بلدة بريا عاصمة محافظة هوت كوتو، شرقي البلاد.

 

وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال مدير شرطة هوت كوتو، إيفاريست بينغوينديجي: "هناك حوالي 50 قتيلاً (جراء الاشتباكات بين المسلحين). دُفنت بعض الجثث على الفور من قبل الأقارب، لذا من الصعب إعطاء إحصائية دقيقة عن عدد القتلى".

 

وكانت الاشتباكات التي جرت بين المسلحين في بريا، هي أحدث اختبار لاتفاق السلام الموقع بين حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى والمسلحين، الذين يسيطرون على مناطق كبرى في البلاد، في فبراير الماضي، في العاصمة بانغي، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.

 

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الكلمات المفتاحية

مقتل العشرات اشتباكات أفريقيا الوسطى

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