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الرئيس الصيني: واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:51 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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قال الرئيس الصيني شي جين بينج، للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الزائر،  تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الثلاثاء، إنه واثق من الفوز في المعركة ضد فيروس كورونا "الشيطان" الذي أودى بحياة 106 أشخاص وانتشر في جميع أنحاء العالم.

ونقل التلفزيون الحكومي عن الرئيس الصيني، قوله: "الفيروس شيطان ولا يمكننا السماح للشيطان بالاختباء."، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وأضاف "شي": "ستعمل الصين على تعزيز التعاون الدولي وترحب بمشاركة منظمة الصحة العالمية في الوقاية من الفيروس ... نعتقد أن منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي سيقدمان تقييمًا هادئًا وموضوعيًا وعقلانيًا، والصين على ثقة من الفوز في المعركة ضد الفيروس."

وكان قد صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بأنه واثق من قدرة الصين على السيطرة على انتشار فيروس كورونا الجديد واحتوائه، حسبما أعلنت وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لبيان نُشر على موقع وزارة الخارجية، في اجتماع مع السلطات في بكين، قال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إنه يوافق على تدابير الحكومة الصينية للحد من تفشي المرض حتى الآن، كما أوردت وكالة رويترز.

وقال "تيدروس"، إنه لا يدعو إلى إجلاء الرعايا الأجانب الموجودين حاليًا في الصين، وحث الناس على التزام الهدوء.

ارتفع عدد القتلى من الفيروس إلى 106 في الصين ويتم الإبلاغ عن حالات في عدد متزايد من البلدان الأخرى.

وصفت منظمة الصحة العالمية الوباء بأنه "حالة طارئة في الصين" في 23 يناير، لكنها لم تصل إلى حد إعلانها حالة طوارئ عالمية للصحة العامة.

قالت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمغرب، إنها ستقوم بإجلاء بعض المواطنين من مدينة ووهان التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة في وسط الصين ومركز اندلاع المرض.

ووهان، حيث ظهر الفيروس في أواخر العام الماضي، على ما يبدو في سوق يبيع الحيوانات البرية بطريقة غير مشروعة، تم فرض حظر افتراضي على جميع وسائل النقل والتجمعات العامة تقريبًا.

يعيش عشرات الملايين في مقاطعة هوبي، حيث تقع ووهان، في شكل من أشكال قيود السفر في محاولة لاحتواء انتشار الفيروس.

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