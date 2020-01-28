Advertisements
Advertisements
Advertisements

تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:23 م
Advertisements
برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية تفاصيل تعاقد برشلونة مع نجم سبورتنج لشبونة ، برونو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

ووفقا لـ "FootballEspana" فإن برشلونة مفاوضات متقدمة مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز بموجب عقد مدته خمس سنوات.

 

وأشارت التقرير إلى أن برشلونة سيعلن التعاقد مع برونو فيرنانديز ثم سيتم إعارة اللاعب إلى فالنسيا حتى الصيف، الجانب الكاتالوني متقدم بشكل كبير على مانشستر يونايتد في المفاوضات.

 

ومن المتوقعة أن يقوم برشلونة بالتوقيع مع برونو فرنانديز لإدراجه في "عملية رودريجو" سيصل لاعب خط الوسط البرتغالي إلى نادي فالنسيا على سبيل الإعارة.

Advertisements

أخبار تهمك

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ 42 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status