تفاصيل صفقة برشلونة الجديدة.. صفعة كتالونية للشياطين الحمر

كشفت تقارير صحفية تفاصيل تعاقد برشلونة مع نجم سبورتنج لشبونة ، برونو فيرنانديز في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقا لـ "FootballEspana" فإن برشلونة مفاوضات متقدمة مع سبورتنج لشبونة للتعاقد مع برونو فرنانديز بموجب عقد مدته خمس سنوات.

وأشارت التقرير إلى أن برشلونة سيعلن التعاقد مع برونو فيرنانديز ثم سيتم إعارة اللاعب إلى فالنسيا حتى الصيف، الجانب الكاتالوني متقدم بشكل كبير على مانشستر يونايتد في المفاوضات.

ومن المتوقعة أن يقوم برشلونة بالتوقيع مع برونو فرنانديز لإدراجه في "عملية رودريجو" سيصل لاعب خط الوسط البرتغالي إلى نادي فالنسيا على سبيل الإعارة.