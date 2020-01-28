"الرقابة المالية": نشاطي التأجير التمويلي الأكثر نموًا في 2019

قال محمد عمران رئيس هئية الرقابة المالية، إن نشاطي التأجير التمويلي والتمويل متناهي الصغر أكثر الأنشطة التي شهدت معدلات نمو ضمن الأنشطة الخاضعة لإشراف الهيئة في عام 2019 الماضي.





وأضاف "عمران" على هامش مؤتمر صحفى لإعلان حصاد الهيئة خلال 2019، أن التلآأجير التمويلي شهد نمو بنسبة 34% في 2019 على أساس سنوي ليصل إلى 56 مليار جنيه كما ارتفع حجم التمويل متناهي الصغر خلال نفس الفترة نمو 43% ليصل إلى 16 مليار جنيه.





وأضاف "عمران"، ان هذان النشاطان يعدان من أهم الأنشطة بالنسبة للاقتصاد، من خلال تحقيقهم أكبر قدر من الشمول المالي وتوفير فرص العمل لشباب خاصة في الصعيد.







