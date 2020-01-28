مشاهير العالم يطالبون اتحاد الألعاب الرياضية بتكريم يليق بالراحل كوبي براينت

دعى عدد كبير من جمهور ونجوم هوليوود اتحاد الألعاب الرياضية بتكريم يليق بالراحل كوبي براينت أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة منذ مقتل براينت وثمانية آخرين، بمن فيهم ابنته جيانا البالغة من العمر 13 عامًا، في حادث تحطم طائرة هليكوبتر أثناء توجهها إلى بطولة كرة سلة أقيمت في أكاديمية مامبا للرياضي المتقاعد في ثاوزاند أوكس - كاليفورنيا.

من بين الجهود التي بذلوها لتكريمه، التماس Change.org الذي يطلب من الدوري الاميركي للمحترفين تغيير شعاره لعرض براينت. يحتوي الشعار حاليًا على صورة ظلية لجيري ويست، وهو لاعب آخر من لوس أنجليس ليكرز، وصف نفسه بأنه "أب بديل" لبراينت.

العريضة، التي أنشأها المستخدم "نيك م" وبتقديم نموذج بالحجم الطبيعي لشعار للفنان الجرافيك تايسون بيك، يقترب بسرعة من مليون توقيع. دعا العديد من المشاهير والرياضيين، بما في ذلك سنوب دوج، جاستن بيبر وميك ميل إلى الدوري الاميركي للمحترفين لتغيير الشعار على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما شارك آدم ليفين، وناعومي كامبلاند وفانيسا هودجنز في دعمهم لهذه المبادرة.

على الرغم من تأجيل الدوري الاميركي للمحترفين لمباراة ليكرز ضد لوس أنجلوس كليبرز المقرر عقدها يوم الثلاثاء احترامًا لفريق كوبي منذ فترة طويلة، أشاد العديد من المنظمات الأخرى من خلال عقد لحظات من الصمت قبل المباريات.

بعد ظهر هذا اليوم فقط، عقدت السلطات مؤتمرًا صحفيًا لتبادل المزيد من التفاصيل من التحقيق الجاري. وصفت جينيفر هومندي، عضو مجلس إدارة NTSB، المشهد بأنه "مدمر للغاية" وقال إن مكتب قاضي التحقيق الجنائي سيستمر في استعادة الرفات البشرية للأيام القليلة القادمة.