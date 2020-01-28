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بعد اعتمادها رسميا.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:58 م
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اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا
اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 28/1/2020، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 85.2%.
وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 38 ألف و395 طالب وطالبة، وذلك من أصل 85 ألف و421 طالبا، وإجمالي عدد الناجحين بلغ 71 ألف و25 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.2%، ونسبة النجاح بين البنين بلغت 81.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 88.6٪.
استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية
يمكن للطلاب في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، عبر رابط البوابة التعليمية .
مكنكم الآن أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عن طريق اتباع الإرشدات التالية، وذلك فور الإعلان الرسمي للنتيجة من خلال موقع بوابة الاسكندية الإلكترونية اليوم.
اتبع الخطوات التالية، للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية
- قم بالدخول على موقع بوابة الاسكندرية الالكتروني عبر الرابط التالي هنا
- اكتب رقم الجلوس الخاص بك.
- اضغط علي كلمة "بحث".
- سوف تظهر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس.
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