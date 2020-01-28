Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد اعتمادها رسميا.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:58 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 28/1/2020، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 85.2%.

وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 38 ألف و395 طالب وطالبة، وذلك من أصل 85 ألف و421 طالبا، وإجمالي عدد الناجحين بلغ 71 ألف و25 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.2%، ونسبة النجاح بين البنين بلغت 81.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 88.6٪.

استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية 
يمكن للطلاب في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، عبر رابط البوابة التعليمية .

مكنكم الآن أبنائنا الطلاب والطالبات وأولياء الأمور أيضًا الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندية 2020 برقم الجلوس الترم الاول عن طريق اتباع الإرشدات التالية، وذلك فور الإعلان الرسمي للنتيجة من خلال موقع بوابة الاسكندية الإلكترونية اليوم.

اتبع الخطوات التالية، للحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بالاسكندرية 

- قم بالدخول على موقع بوابة الاسكندرية الالكتروني عبر الرابط التالي هنا

- اكتب رقم الجلوس الخاص بك.

- اضغط علي كلمة "بحث".

- سوف تظهر لكم نتيجة الشهادة الاعدادية 2020 بالاسم ورقم الجلوس.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية رقم الجلوس والاسم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية

أخبار تهمك

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 14 دقيقة

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 30 دقيقة

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ 42 دقيقة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي.. رابط لمعرفة النتيجة برقم الجلوس الآن عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس.. استعلم عن النتيجة عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2019 محافظة كفر الشيخ برقم الجلوس الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية

ظهرت الأن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2019 بالإسم ورقم الجلوس

برقم الجلوس | استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2019 الترم الثاني | اعرف نتيجتك الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2019 في جميع المحافظات عبر مواقع مديريات التربية والتعليم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status