بعد اعتمادها رسميا.. استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية رسميا





اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، الموافق 28/1/2020، نتيجة الشهادة الإعدادية 2020، الفصل الدراسي الأول، بنسبة نجاح 85.2%.





وكان عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بلغ 38 ألف و395 طالب وطالبة، وذلك من أصل 85 ألف و421 طالبا، و إجمالي عدد الناجحين بلغ 71 ألف و25 طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.2%، ونسبة النجاح بين البنين بلغت 81.7٪، بينما بلغت نسبة النجاح بين البنات 88.6٪.





استعلم عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

يمكن للطلاب في محافظة الإسكندرية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2020 الترم الأول برقم الجلوس والاسم، عبر رابط البوابة التعليمية .



