وكيل كافاني في مدريد لحسم صفقة إنتقاله لأتليتيكو

يبدو وأن نادي أتليتيكو مدريد أصبح على وشك الإعلان عن انضمام المهاجم الدولي الأوروجواياني إيدسون كافاني نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لصفوفه خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية.





وأشارت صحيفة "آس" الإسبانية، أن مسألة انتقال كافاني لقلعة اللوس روخي بلانكوس ستحسم خلال ساعات قليلة مقبلة، بعد توصل إدارتي الفريقين لاتفاق يقضي بإنتقال اللاعب لملعب "واندا ميتروبوليتانو".





وأضافت آس، أن وكيل كافاني توجه بالفعل للعاصمة الإسبانية مدريد، لإنهاء إجراءات إنتقال كافاني للنادي الإسباني، ليصبح أولى صفقات الفريق الشتوية.





وذكر ليوناردو أراوخو المدير الرياضي لفريق باريس سان جيرمان أن كافاني طلب بشكل رسمي الرحيل عن النادي الباريسي في الميركاتو الشتوي الجاري.





وينتهي تعاقد كافاني مع فريقه بنهاية الموسم الجاري 2019/2020، ورفض تجديد تعاقده مع الفريق، ليضطر النادي الفرنسي لبيعه في الوقت الحالي.





وإرتبط صاحب الـ 32 عاماً بالإنضمام لأندية تشيلسي ومانشستر يونايتد، بالإضافة لأتليتيكو مدريد أبرز المهتمين بخدماته.





وسيخضع كافاني للكشف الطبي مع الفريق في غضون ساعات قليلة، قبيل الإعلان الرسمي عن الصفقة في وقت لاحق.