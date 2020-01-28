أول رد من الكاف على احتجاج الهلال السوداني

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على اعتراض الهلال السوداني على تعيين الحكم المغربي رضوان جيد لإدارة مباراته ضد الأهلي في دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل في ختام دور المجموعات.

وكشف مصدر بالكاف لصحيفة "السودان اليوم" أنه يتعجب من الضجة المثارة حول تعيين رضوان جيد لإدارة لقاء الأهلي ضد الهلال السوداني.

وقال: "الكاف اختار حكمًا مرشحًا لمونديال 2022 من أفضل الحكام في القارة السمراء.. أعتقد أن احتجاج الهلال والتأكيد على أن الحكم من شمال إفريقيا غير مقنع لأنه ليس من المعقول أن يجامل حكم مغربي فريقًا مصريًا على حساب بلد شقيق".

وأضاف: "نثق في رضوات جيد والكاف لم يفكر في تعيين باكاري جاسما للمباراة بدلًا منه رغم احتجاج نادي الهلال".