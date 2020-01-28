Advertisements
Advertisements
Advertisements

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:18 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

 فجر تقرير صحفي صادر من العاصمة البريطانية لندن مفاجأة من العيار الثقيل بعد أن أكد وجود مفاوضات لدى إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد ونظيرتها في ريال مدريد للحصول على نجم المرينجي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية .

 

وقال موقع " لو 10 سبورت " الفرنسي أن سولسكاير المدير الفني للشياطين الحمر طلب من إدارة ناديه التحرك من أجل الحصول على خدمات الدولي الويلزي جاريث بيل بعد أن أصبح مهمشًا وخارج حسابات المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان .

 

وأضاف الموقع الفرنسي أن المدير الفني النرويجي جولي أونار سولسكاير يرغب في الحصول على خدمات الدولي الويلزي من أجل مساعدة الفريق في الحصول على واحد من المراكز الأوروبية المؤهلة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد تضاؤل فرص الفريق في الحصول على لقب البريميرليج .

 

وأكمل المصدر أن النادي الإنجليزي ينوي فتح خزائنه من أجل تلبية رغبات المدير الفني لضم الدبابة الويلزية ويتُوقع أن تبلغ قيمة الصفقة ما بين 50 إلى 60 مليون يورو على طاولة البيت الملكي .

 

وتأمل الجماهير المانشستراوية في أن تقنع الإدارة نظيرتها في الريال بقبول العرض خاصًة وأن العلاقة بين بيل وناديه وصلت إلى طريق سد .

 

وسيتنافس مانشستر يونايتد مع توتنهام الراغب في الحصول على خدمات اللاعب الذي يريد ضمان حقه فيما يخص الراتب الأسبوعي الذي يحصل عليه والبالغ 650 ألف جنية إسترليني .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مانشستر يونايتد ريال مدريد جاريث بيل الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ ساعتين

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة و 10 دقيقة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يفتح النار على ريال مدريد ويهدد صفقته الكبري

سولسكاير يحدد لاعبين من ريال مدريد مقابل ترك بوجبا

صراع شرس بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد لخطف نجم السبيرز

أهم الأخبار في ريال مدريد اليوم الثلاثاء 14 مايو 2019

صفقة تبادلية كبري بين ريال مدريد ومانشستر يونايتد

حيلة جديدة لمانشستر يونايتد لمنع بوجبا من الانتقال لريال مدريد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status