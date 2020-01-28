Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد السكندري يبريء الأهلي ويتهم عمار حمدي في بيان رسمي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:18 م
Advertisements
عمار حمدي
عمار حمدي
محمد الصو
Advertisements
أصدر نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي، بيانًا رسميًا للكشف فيه عن تفاصيل فشل صفقة التعاقد مع عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي اقترب من صفوف طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وجاء بيان الاتحاد كالآتي:-

توضح إدارة نادي الاتحاد السكندري أنها قد خاطبت إدارة النادي الأهلي الشقيق بشأن طلب إعادة إعارة اللاعب عمار حمدي الذي قد سبق وانضم لصفوف نادي الاتحاد السكندري في انتقالات يناير الماضي 2019 

و جاء طلب نادي الاتحاد السكندرى وفقًا للرغبة التي أعلنها اللاعب مرارًا و تكرارً فى أكثر من وسيله إعلامية و وفقًا للمردود الطيب الذي قدمه في الفترة التي قضاها بين صفوف فريق النادي و التى كانت السبب المباشر فى استدعائه لصفوف المنتخب القومي المصري الأول و المنتخب الأوليمبي.

وتابع البيان: "لم يكن اللاعب يُشارك مع فريقه الموسم الماضي و لم يُشارك مطلقًا هذا الموسم فتلاقت رغبة اللاعب مع رغبة النادي، ومن هذا المنطلق تم طلب إعادة إعارة اللاعب لصفوف نادى الاتحاد السكندري، أملًا فى تكرار ما قدمه من مستويات جيدة مع الفريق الموسم الماضي.

وأضافت: "تواصلت إدارة النادى مع إدارة النادى الاهلي، التى أوضحت موقفها بأنه فى حال إعارة اللاعب ستكون وجهته لنادي الاتحاد السكندري بعد موافقته و وفقاً لرغبته ، إلا أن اللاعب و دون سبب أو مبرر واضح قد اتخذ قراره بالانتقال لنادي طلائع الجيش ، برغم تأكيده السابق بأنه يأمل فى الانتقال لصفوف زعيم الثغر مجدداً !!

 واستطردت: "تؤكد إدارة النادي إنها قد قدمت عرضًا ماليًا هو الأعلى لتجديد إعارة اللاعب حرصًا على تواجده بين صفوف الفريق، إلا أنها لا تجد تفسيرًا لتغيير موقفه و قراره، فالحقيقة المؤكدة أن تواجده بين صفوف زعيم الثغر هي إضافة له أولًا و أخيرًا ، حيث وجد اللاعب الناشئ في القلعة الخضراء كل الدعم و المساندة من إدارة و جماهير النادي".

واختتمت: "العلاقات التاريخية التي تربط نادى الاتحاد السكندري بالنادي الأهلي، وجميع الأندية الشعبية والجماهيرية ستظل قوية،  لم ولن يُعكر صفوها  أبدًا انتقال لاعب من عدمه، و نؤكد مجددًا أنه لشرف كبير لجميع لاعبي الدوري المصري ارتداء الفانلة الخضراء و الحصول على دعم و مساندة جماهير الثغر الوفية الداعم الأكبر لهذا الكيان الكبير والعظيم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

عمار حمدي الاهلي الاتحاد السكندري اخبار الاهلي اليوم

أخبار تهمك

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

أول رد من الكاف على احتجاج الهلال السوداني

منذ أقل من نصف ساعة

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ ساعتين

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 17 دقيقة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين و 7 دقيقة

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة و 10 دقيقة

موضوعات متعلقة

الاتحاد السكندري يخاطب الأهلي من أجل عمار حمدي

عمار حمدي على أبواب الاتحاد السكندري

عاجل.. الأهلي يوافق على رحيل نجمه إلى الاتحاد

وليد صلاح الدين: توصلت مع الخطيب لمشاركة عمار حمدي أمام الأهلي

مارتن لاسارتي يطلب إعادة عمار حمدي

الاتحاد السكندرى يسعى لتمديد إعارة نجم الأهلى الشاب

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status