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وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:13 م
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وزير الطيران
وزير الطيران
احمد رفعت صديق
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تفقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، صباح اليوم، مكتب الحجر الصحي، بمطار القاهرة الدولي؛ لمتابعة ما يتم من إجراءات وقائية واحترازية من أجل ضمان السلامة الصحية والوقائية للركاب والعاملين بمطار القاهرة خاصة في ظل المخاوف الدولية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالصين.

ورافق الوزير، في الزيارة، الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران، والمهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

ووجه الوزير، جميع العاملين بالحجر الصحي بالالتزام الشديد نحو تطبيق الإجراءات والتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة.

وطالب الوزير، العاملين بضرورة اتباع المعايير والضوابط الدقيقة، لتطبيق أعلى درجات الوقاية ومنع انتشار العدوى وفقًا لمتطلبات منظمة الصحة العالمية، من خلال الفحص الطبي الشامل لجميع الرحلات الجوية وبخاصة القادمة من المدن الصينية إلى مصر.

الوزير لفت إلى أهمية اتباع السلوكيات الصحيةً السليمة، حفاظًا على سلامة جميع الركاب والمسافرين مطالبًا جميع العاملين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالتعليمات الصادرة كافة، من قبل وزارة الصحة ووزارة الطيران المدني، وإجراء الفحص الطبي الإجباري لجميع الركاب وأطقم الركب الطائر للرحلات القادمة من الصين.

ومن ناحيته، أشار الدكتور حازم حسين، مدير الحجر الصحي بميناء القاهرة الجوي، إلى أن هناك تنسيق وتعاون تام بين وزارة الطيران المدني ووزارة الصحة وجميع الجهات المعنية العاملة بالمطار، منذ ظهور هذا الفيروس على الصعيد الدولي، ويتم المتابعة الدقيقة بين الجهات كافة.

وفي أعقاب الزيارة، تفقد الوزير، مبنى الركاب رقم (٣) بمطار القاهرة؛ للاطمئنان على سير العمل وانتظام التشغيل ومتابعة انسيابية حركة الركاب والطائرات.
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
وزير الطيران المدني يتفقد الحجر الصحي بمطار القاهرة
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