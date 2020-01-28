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تدهور الحالة الصحية لوالدة ياسمين رئيس

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:10 م
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ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
نور طلعت
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دخلت والدة الفنانة ياسمين رئيس، أمس، العناية المركزية بإحدى المستشفيات، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية.

 

في سياق آخر نشرت رئيس مؤخرًا مجموعة صور من كواليس مشهد الغرق في فيلم "لص بغداد"، من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وقامت بالتعليق على الصور قائلة: "تدريبات مشهد الغرق من أجمل وأصعب مشاهد في الفيلم لص بغداد في جميع السينمات رأيكم في سلمي سليمان"".

 

جدير بالذكر أن فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، أمينة خليل، ياسمين رئيس، صلاح عبد الله، فتحى عبد الوهاب، محمد عبد الرحمن توتة، والفيلم من تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسي،.

 

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن، يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود،والفيلم من إنتاج سينرجي.


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