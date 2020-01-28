Advertisements
علي عبدالعال يُحيل 3 قوانين للجان النوعية
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:10 م
Advertisements
معتز الجمل
Advertisements
أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقريرعنها، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.
كانت القوانين كالأتي:
-الأول: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة.
-الثاني: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتي الإسكان والزراعة.
-الثالث مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيد، و60نائبًا، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.
Advertisements