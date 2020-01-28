علي عبدالعال يُحيل 3 قوانين للجان النوعية

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، ثلاثة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية لدراستها وتقديم تقريرعنها، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن.





كانت القوانين كالأتي:





-الأول: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون الكهرباء الصادر برقم 87 لسنة 2015، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية ومكتب لجنة الطاقة.





-الثاني: مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إلى لجنة مشتركة من لجنة الإدارة المحلية ومكتب لجنتي الإسكان والزراعة.





-الثالث مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيد، و60نائبًا، بشأن تعديل قانون التخلص من البرك والمستنقعات إلى لجنة مشتركة من لجان الإدارة المحلية والإسكان والتشريعية.



