توزيع جوائز "دار مشابك" في مسابقة داخل معرض الكتاب 2020 (صور)

انطلق منذ قليل حفل توزيع جوائز "دار مشابك" للنشر والتوزيع، وذلك ضمن فعليات اليوم السادس للدورة الـ51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يقام هذا العام تحت عنوان "مصر أفريقيا - ثقافة التنوع" وتتخذ من الراحل جمال حمدان شخصية لها والسنغال ضيف شرف، ويستمر حتى يوم 4 فبراير المقبل.

وجاءت أسماء الفائزين في "شعر العامية" على النحو التالي:

المركز الأول حصد المركز الأول مجدي ابو الخير عن ديوان "فراق يرد الروح".

بينما حصد طه إبراهيم المركز الثاني، عن ديوان "شعور الود".

أما المركز الثالث قد حصدته الشاعرة نجلاء سيد عن ديوان "ترقص وحدك".

وجاءت أسماء الفائزين في مجال شعر الفصحى على النحو التالي:

المركز الأول كريم بهي عن ديوان "و لروحك حنين"، والمركز الثاني محمد الطنطاوي عن ديوان "مكاشفة لخلود بديل".

وقد حجبت جائزة المركز الثالث في شعر الفصحى لعدم وجود أعمال لائقة، بينما نشرت الدار الخمس دواروين الفائزة وتسلمهم المولفين خلال الحفل الذي نظمه الدار.

وتكونت لجنة تحكيم المسابقة من كلا من الدكتور محمد السيد اسماعيل، مدحت الجيار، الشاعر عبد الستار سليم رائد فن الواو.

يشار أن الدورة الـ 51 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تقام تحت شعار مصر أفريقيا ثقافة التنوع بمشاركة 40 دولة وتحل عليها دولة السنغال كضيف شرف واختارت الدكتور جمال حمدان شخصية لها هذا العام وتضم 808 جناح عرض و900 دار نشر بالإضافة إلى 41 مكتبة من سور الأزبكية، كما تحتضن 3502 فعالية ثقافية وفنية متنوعة ولأول مرة يتم اطلاق تطبيق الكترونى يساهم فى التيسير على الزائرين معرفة اماكن دور النشر وما تعرضه من الإصدارات بجميع بياناتها والفعاليات المصاحبة ومواعيدها.