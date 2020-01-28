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"شعبة الملابس" تكشف سبب بدء الأوكازيون الشتوي مبكرا هذا العام

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:08 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال يحيي زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، إننا طلبنا بدء الاوكازيون الشتوي مبكرًا هذا العام لمواجهة ركود حركة البيع والشراء.

وأوضح "زنانيري"، خلال حواره مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الثلاثاء، أن المتأثر في منظومة الأوكازيون هو الصانع وليس التاجر؛ لكون هناك عرف سائد بأن البضائع التي لا تٌباع تعود للصانع في نهاية الموسم.

وتابع نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة، أن الأوكازيون أصبح جزء أساسي للاستمرارية وليس لتحقيق أرباح، فالصانع يحاول أن يبيع 70% من البضائع بربح، و30% بدون ربح أو بخسارة بسيطة، مشددًا على أن المنتجات المستوردة تهدد الصناعة الوطنية بقدر كبير، فهناك 40% من حجم السوق المصري بضائع مستوردة أغلبها من الصين، والمنافسة معها شديدة، ولا بد من تقليل هذه النسبة.
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الكلمات المفتاحية

ملابس الشتاء الأوكازيون أسعار ملابس

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