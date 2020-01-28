Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:08 م
Advertisements
بوابة الفجر
حسام زيدان
Advertisements
التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عمليات رفع الرديم الجارية في سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة، حيث تقوم عدة آليات ضخمة وعربات النقل بالعمل على مدار الساعة في محيط السور.

ومن ناحيته، قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حركة إزالة الرديم من محيط سور مجرى العيون جارية على قدم وساق، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع المحافظة برفع مئات الأطنان يوميًا للوصول إلى مستوى الشارع، وتجهيز محيط الأثر تمهيدًا لتطويره.

وكما أكد الدباح أن أعمال إزالة المباني العشوائية حول سور مجرى العيون وفي محيطة جارية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، ويتم تعويض أصحابها بشكل مباشر.

يذكر أن سور مجرى العيون هو المشروع الطموح للدولة المصرية، والذي تهدف لتحويله إلى منطقة جذب سياحي متميزة، عن طريق إزالة كل العشوائيات المحيطة به واستخدام المساحات للاستثمار السياحي، حيث من المقرر أن تتحول منطقة سور مجرى العيون لشارع المعز 2، حيث أن السور يطلق عليه "هرم العمارة المائية في مصر".
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار مصر سور مجرى العيون الاثار ازالات سور مجرى العيون

أخبار تهمك

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة و 9 دقيقة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين و 6 دقيقة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ ساعتين

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

اهتمام رئاسي بسور مجرى العيون.. وقيادات الآثار تتأهب للعمل (صور)

رئيس الآثار الإسلامية يتفقد "مجرى العيون" للوقوف على آخر مستجدات العمل (صور)

شاهد إزالات مدابغ سور مجرى العيون.. والمدير: "ستتحول إلى حدائق ومتحفين" (فيديو)

الأعلى للآثار: سور مجرى العيون آمن تمامًا.. ولم يتأثر بالانفجار أمام معهد الأورام

الأثار: أعمال ترميم سور مجرى العيون مستمرة على قدم وساق والتسليم في موعده (صور)

بدء العد التنازلي لتسليم سور مجرى العيون.. "الفجر" ترصد التطورات قبل نهاية مهلة الـ 20 يومًا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status