بالصور.. رفع الرديم من سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة

التقطت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية، عمليات رفع الرديم الجارية في سور مجرى العيون وتجهيزه للزيارة، حيث تقوم عدة آليات ضخمة وعربات النقل بالعمل على مدار الساعة في محيط السور.



ومن ناحيته، قال عاطف الدباح مدير المكتب الفني لمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن حركة إزالة الرديم من محيط سور مجرى العيون جارية على قدم وساق، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع المحافظة برفع مئات الأطنان يوميًا للوصول إلى مستوى الشارع، وتجهيز محيط الأثر تمهيدًا لتطويره.



وكما أكد الدباح أن أعمال إزالة المباني العشوائية حول سور مجرى العيون وفي محيطة جارية بالتعاون مع كل الأجهزة المعنية، ويتم تعويض أصحابها بشكل مباشر.



يذكر أن سور مجرى العيون هو المشروع الطموح للدولة المصرية، والذي تهدف لتحويله إلى منطقة جذب سياحي متميزة، عن طريق إزالة كل العشوائيات المحيطة به واستخدام المساحات للاستثمار السياحي، حيث من المقرر أن تتحول منطقة سور مجرى العيون لشارع المعز 2، حيث أن السور يطلق عليه "هرم العمارة المائية في مصر".