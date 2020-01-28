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محمد نشأت يكشف لـ"الفجر الفني" موعد انطلاق برنامجه "ما وراء البرنامج" على النهار
الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:05 م
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الفجر الفني
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يواصل الإعلامي محمد نشأت التحضيرات الأخيرة على انطلاق برنامجه "ما وراء البرنامج"، والمقرر إذاعته على شاشة قناة "النهار".
وكشف نشأت في
تصريحات خاصة لـ"الفجر الفني" أن
برنامجه سيتم إطلاقه يوم الأربعاء 5 فبراير من الشهر المقبل، وخصنا نشأت بصورة
حصرية من كواليس تصوير أولى حلقات البرنامج.
برنامج "ما
وراء البرنامج" هو برنامج ساخر يتناول المواضيع الاجتماعية والسياسية والفنية
والرياضية بشكل جديد وجذاب ويواكب الأحداث الجارية والتي تهم المشاهدين مرة أسبوعيًا.
ويعد البرنامج
هو ثاني تجربة تقديم برامج تلفزيونية للإعلامي محمد نشأت بعد تقديمه لبرنامج
"أنا مصر" على شاشة التلفزيون المصري و بعد نجاح برنامجه الإذاعي "إفصل
وإسمع" على إذاعة 9090.
البرنامج من
تقديم الإعلامي محمد نشأت، وإخراج هاني حمدي، والإشراف على البرنامج لوكالة Creative
Arab Talent.
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