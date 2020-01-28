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وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:06 م
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الوزيرة
الوزيرة
آيات عامر
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شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، اليوم الثلاثاء، حفل تكريم وتخريج أول دفعة من متعافي الخط الساخن "16023"، لعدد 100 متعافٍ في مركز العزيمة بالمنيا.

وجاء ذلك بحضور اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وعمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وأعضاء مجلس نواب المحافظة، وأحمد حسن، عميد لاعبي العالم.

ويُعد مركز العزيمة، أول مركز متخصص لـتأهيل مرضى الإدمان في محافظات الصعيد، وتصل طاقته إلى 126 سرير ويخدم ما يقرب من 4000 مريض سنويًا على مستوي الإقامة الداخلية والرعاية النهارية.

ويتضمن المركز، صالات ألعاب رياضية وملعب كرة قدم "خماسي" وتأهيل بدني وتنس طاولة وبلياردو، كما يتضمن مجمع ورش "تدريب مهني، ورش نجارة وخياطة ورشة حدادة".
وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا
وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا
وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا
وزيرة التضامن تشهد حفل تعافي 100 متعاطٍ للمخدرات بالمنيا
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