أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. "البلدي" تصل إلى 39 جنيها





استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 - 1 - 2020 فى الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار الدواجن من المزرعة 26 جنيها، بينما يصل سعرها فى محلات التجزئة إلى ما بين 30-32 جنيها للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:

سجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها على أن تباع للمستهلك بنحو 37-39 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.



