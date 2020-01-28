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أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28-1-2020.. "البلدي" تصل إلى 39 جنيها

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:03 م
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بوابة الفجر
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استقرت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 28 - 1 - 2020 فى الأسواق المحلية، حيث سجلت أسعار الدواجن من المزرعة 26 جنيها، بينما يصل سعرها فى محلات التجزئة إلى ما بين 30-32 جنيها للكيلو، وجاءت أسعار الدواجن اليوم على النحو التالي:
 
سجل سعر الدواجن البلدى من المزرعة بـ32 جنيها على أن تباع للمستهلك بنحو 37-39 جنيها للكيلو، فيما تراوح سعر الكتكوت بين 5-6 جنيهات، فيما استقر سعر كرتونة البيض ليصل إلى 35.5جنيه للكرتونة وتباع للمستهلك 40-42 جنيها.
 

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