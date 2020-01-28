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إغلاق 35 محلا مخالفا بمدينة شبين الكوم (صور)

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:04 م
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أحمد الباهي
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انطلقت حملة مكبرة لغلق المحال المخالفة لشروط الترخيص بحي غرب شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، تنفيذا لتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، وتحت إشراف صفوت معوض رئيس حي غرب.

واشتركت رئاسة الحي في الحملة، مع قوة من بندر شبين الكوم، وضباط البحث الجنائي، ومعاوني المباحث، بالاشتراك مع قسم تراخيص المحلات برئاسة الحي، وباقي الأقسام المعنية وذلك بنطاق الحي.

وأكد رئيس الحي، أنه أغلق 35 محلا وورشة وكوافير، وجارٍ استكمال الحملات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
إغلاق 35 محلا مخالفا بمدينة شبين الكوم (صور)
إغلاق 35 محلا مخالفا بمدينة شبين الكوم (صور)
إغلاق 35 محلا مخالفا بمدينة شبين الكوم (صور)
إغلاق 35 محلا مخالفا بمدينة شبين الكوم (صور)
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