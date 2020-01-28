ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على موهبة ريال مدريد ، الفرنسي فيرلاند ميندي، الذي تعاقد معه النادي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة ويقدم مستويات جيدة تحت قيادة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان.

وذكرت صحيفة "ماركا" فاز ميندي بثقة زيدان، فهو يستمر في الحصول على الكثير من الوقت في اللعب ، من آخر 11 مباراة بدأ بـ 8 منها كلاعب أساسي، لأول مرة منذ سنوات عديدة ، يواجه مارسيلو أخيرًا منافسة جدية".

وتابعت: "ميندي استحق بجدارة مكانه في التشكيلة الأساسية - إنه أحد أكبر الأسباب الذي يجعل أداء دفاع ريال مدريد على مستوى استثنائي. من الصعب جدًا على أي شخص أن يجاري مارسيلو لكن ميندي يعلم مع الوقت أنه سيطور من نفسه بشكل عدواني أيضًا".

ويلاقي نادي ريال مدريد نظيره ريال سرقسطة مساء غد الأربعاء ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس ملك إسبانيا.