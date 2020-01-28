الحبس 6 أشهر والغرامة لـ عمرو واكد لتهربه من الضرائب

قضت محكمة جنح التهرب الضريبي المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة الفنان عمرو عبد اللطيف إمام، الشهير بـ"عمرو واكد"، بالحبس 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه، وتغريمه مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، ما يعادل مثل الضريبة المستحقة عليه، وإلزامه المصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جميل وحضور المستشار عمرو هشام وكيل النائب العام.



وأوضحت القضية رقم 203 لسنة 2019 ضرائب عامة، قيام الفنان "عمرو عبد اللطيف إمام"، الشهير بـ"عمرو واكد"، بالتهرب من دفع مبلغ 312 ألفًا و963 جنيهًا، عن أعمال التمثيل والأفلام التي شارك بها.



ونظرت محكمة جنح التهرب الضريبي، برئاسة المستشار محمد جميل، القضية المحالة من الضرائب العامة، وحددت جلسة النطق بالحكم السابق.