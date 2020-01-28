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اتهام محافظة القاهرة بالتقاعس عن حماية أرض مساحتها 1.8 مليون متر

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 02:03 م
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المهندس محمد فرج عامر
المهندس محمد فرج عامر
عبداللطيف هيبة
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اتهم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، محافظة القاهرة، بالتقاعس عن حماية قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة طلب الإحاطة المُقدم من النائب رضا البلتاجي، بشأن عدم الانتهاء من إجراءات تخصيص قطعة أرض مساحتها 1.8 مليون متر مربع بمنطقة كفر العلو بحلوان محافظة القاهرة والمخصصة كمنطقة صناعية لجذب الاستثمار وخلق فرص عمل لأهالي المنطقة، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

وقال عامر: "دي تالت مرة نتكلم في هذا الموضوع، وتحدثنا مع المحافظ أكثر من مرة في هذا الشأن وأُثير إعلاميا ونتج عنه إقالة رئيس حي حلوان ورئيس حي المعصرة، هذا الموضوع خطر كبير جدا، دي أرض صناعات صغيرة ومتوسطة وتخص الاستثمار وتوفر 50 ألف فرصة عمل، ومُخصصة منذ فترة طويلة وتم التعدي عليها والتعديات فى زيادة مستمرة".

وأكد، أن محافظة القاهرة تتقاعس عن حماية الأرض وإيجاد حراسة مناسبة لها، الأمر الذي تسبب في زيادة التعديات عليها، مشيرا إلى أن كل يوم تأخير في إزالة التعديات وحماية الأرض يعني ضعف فرص إزالة التعديات والحصول على الأرض وإقامة المصانع، لافتا إلى أن قطعة الأرض في بقعة غالية من محافظة القاهرة، مضيفا: "لو بصينا على الاعتداءات على الأراضي وطرح النهر من بعد مستشفى القوات المسلحة حتى مصنع الحديد والصلب سنجد أنها تكفي لسداد ديون مصر كلها أو جزء منها".

وأضاف المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، أن البيروقراطية وعدم القدرة على اتخاذ القرار البات تُسهم في ضياع الأرض وحقوق الدولة، قائلا: "حتى لو كان هناك أطراف أخرى مثل الدراسات الأمنية، إلا أن الإرادة الحقيقية للسيطرة على هذه الأرض غائبة".

واستطرد: "وغياب الإرادة وتقاعس المحافظة والسلبية تجاه هذا الموقف أمر خطير وإنذار شديد اللهجة، مفيش مورد أغلى وأحسن من الأرض في هذه المنطقة، وهذا تسليح للمجرمين بأخطر سلاح وهو المال ليهدد الكيان والناس، بدلا من تحويل الأرض إلى أرض صناعية منتجة أصبحت مرتعا للجريمة".
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