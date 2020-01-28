ميناء الإسكندرية يعلن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"

وأضاف، أن الإجراءات تضمنت تشكيل غرفة عمليات بالتنسيق مع إداراة الحجر الصحي لمتابعة فحص الوافدين، وتحرير كروت المراقبة الصحية لكل قادم من الدول التي ظهرت بها إصابات، وتضمنت إخطار الإدارة العامة للحجر الصحي، ومديريات الشئون الصحية، وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة وذلك للمراقبة الصحية لمدة 14 يومًا من تاريخ الوصول، والعزل الفوري لأي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض.





وقال رضا الغندور المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إن الإجراءات تضمنت توعية العاملين والمتعاملين بخطورة المرض وتعريفه، طرق انتقال العدوى، وكيفية اتباع إجراءات الوقاية، معرفة حالات الاشتباه، حالات الإصابة، وكيفية التعامل مع أي حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، وطرق العلاج.





وأضاف الغندور، أن الإجراءات تضمنت أيضًا احتياطات لمن يتعامل من موظفي الميناء مع القادمين على السفن القادمة من الدول التي ظهر بها المرض.





وأعلنت محافظة الإسكندرية، حالة الاستعداد القصوى بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة، لاتخاذ كافة التدابير الوقائية بعد ظهور فيروس كورونا في الصين، وأنه تم منع الإجازات بجميع الإدرات التابعة لقطاع الطب الوقائي، التأكد من سلامة التجهيزات بأقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول على مستوى المحافظة "جوية- برية- بحرية".



عقد اليوم الثلاثاء الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، اجتماعا مع مدير الحجر الصحي بالميناء والجهات المعنية لاتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (ncov- 2019)، للتصدي للمرض ومنع دخوله إلى البلاد، وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية، ووفاة وإصابة عدد من الأشخاص في الصين وبعض الدول.وشدد الربان شاهين، على ضرورة نشر وتبليغ الإجراءات التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع في كل الجهات العاملة بالميناء كالتوكيلات الملاحية والشركات العاملة، العملاء والمتعاملين، والجهات المعنية وذلك للعمل بها، حيث تضمنت هذه الإجراءات التنسيق المستمر على مدار الساعة مع إداراة الحجر الصحي داخل الميناء، ضرورة تواجد مندوب منهم خلال قدوم السفن للمطالعة والفحص النظري لجميع أطقم السفن القادمة من الدول التي يظهر بها المرض، وذلك لملاحظتهم وإجراء اختبار لهم بجهاز قياس الحرارة عن بعد، وإذا تم الاشتباه في أي حالة وخاصة إذا كانت قد غادرت من الصين مباشرةً أو ترانزيت خلال 14 يوم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويلها لمستشفى الحميات وإخطار الجهات المعنية فورًا.