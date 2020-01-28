Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:52 م
Advertisements
برونو فيرنانديز
برونو فيرنانديز
الفجر الرياضي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إذاعية، منذ قليل، مفاجأة من العيار الثقيل عن اقتراب نجم منتخب البرتغال من الانضمام إلى برشلونة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

 ووفقا لـ"SER" الإسبانية فإنه في البرتغال لديهم مفاوضات متقدمة بين برشلونة وسبورتينج لشبونة من أجل التعاقد مع برونو فرنانديز.

 

ويمكن أن يوقع برشلونة مع اللاعب وينقله إلى فالنسيا عن طريق إدخاله في عملية مهاجم الخفافيش رودريجو مورينو الذي سيحل بدلا للأوروجوياني لويس سواريز المصاب.

 

وتشير التقارير الإسبانية إلى أن خورخي منديز وكيل اللاعبين يدير  هذه العملية على الرغم من عدم كونه وكيل اللاعب.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

سبورتنج لشبونة رياضة برونو فيرنانديز الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

اشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب صفقة القرن

منذ ساعتين

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 19 ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ حوالي 3 ساعات

ورقة زيدان التي أطاحت بـ"مارسيلو"

منذ 40 دقيقة

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 6 ساعات

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعتين و 28 دقيقة

سولسكاير يخطط للإنقضاض على منبوذ ريال مدريد

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

منذ أقل من ساعة

مصدر لـ"الفجر الرياضي": الأهلي لن يخوض مباراة الهلال السوداني في هذه الحالة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعتين و 12 دقيقة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ يوم

غضب كريستيانو رونالدو داخل غرفة ملابس يوفنتوس

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:47 م

عاجل.. قرار جديد لرئيس الهلال قبل موقعة الأهلي

عاجل.. برشلونة يضم نجم البرتغال ويعيره إلى قاهره

01:52 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status