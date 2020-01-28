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"طاقة النواب" تناقش أزمة نقص بنزين 80

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:53 م
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طعيمة
طعيمة
مارينا بشارة
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ناقش نواب لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مسألة عدم توافر بنزين 80 بمحطات الوقود بكميات كافية، في ضوء طلب الإحاطة المقدم من النائب سعيد طعيمة، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عصام بركات، وكيل اللجنة.

وقال "طعيمة" مخاطبا مسئولي وزارة البترول: "الناس بتقف في طوابير أمام محطات البنزين للحصول على خدمة لكنهم لا يجدوها، وهذا يحمل في طياته إذلالا لهم، في حين أنهم يدفعون مقابل هذه الخدمة".

ووجه "طعيمة"، انتقادات حادة بسبب النقص الشديد في توفير بنزين 80 بمحطات البنزين، بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يلقي بأعباء على بسطاء المواطنين الذين يستخدمونه لارتفاع الشرائح الأخرى عليهم.

من ناحية أخرى، أشار نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، محمد حسن رضوان، إلى إمداد المحطات ببنزين 80، حسب الطلب، في ضوء استهلاك المواطنين، لافتًا إلى أنهم بصدد إنشاء محطات جديدة تركز على بنزين (80) على مستوى الجمهورية.

وتعهد "رضوان" بإرسال قائمة بمحطات البنزين الجديدة المزمع إنشاؤها إلى لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، مع بحث المناطق التي تناولها النواب في طلبات الإحاطة وتزويدها ببنزين 80.
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