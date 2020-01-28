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خلال 24 ساعة.. المرور تضبط 4460 مخالفة على الطرق السريعة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:52 م
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أرشيفية
أرشيفية
نورهان ممدوح
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واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الثلاثاء، عددا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. 

أسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 4460 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 1877 تجاوز السرعة المقررة، 134 مخالفة السير بدون ترخيص قيادة وتسيير، 4 دراجات نارية مخالفة، 17 مخالفة "موقف عشوائي، 19 مخالفة شروط الترخيص، 36 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة،

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة.
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المرور الفجر الطرق السريعة إدارة المرور

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