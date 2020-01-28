رئيس الرقابة المالية: ندرس إعداد قانون للتكنولوجيا المالية





قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة تدرس إمكانية عمل مشروع قانون متكامل في مجال التكنولوجيا المالية.





وأوضح "عمران"، أن القانون سيسمح بميكنة جميع الأنشطة المالية الغير مصرفية حتى تستطيع الشركات العاملة في تلك الانشطة تقديم خدمتها الكترونيًا.





وأشار "عمران" إلى أن الهيئة تتعامل مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لتنفيذ هذا الأمر، مشيرًا إلى أنه يتماشي مع جهود الدولة في التحول الرقمي.







