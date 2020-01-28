"الرقابة المالية": إرسال قانون التأمين الموحد إلى مجلس الوزراء

قال محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من إعداد مشروعات 5 قوانين منها ما هو يتم مناقشته داخل البرلمان حاليا مثل قانون التمويل الاستهلاكي وقانون الإيداع والحفظ المركزي وقانون استقلالية الهيئة وقانون التمويل متناهي الصغر وتعديلاته، ويتبقى قانون التأمين الموحد تم إرساله إلى مجلس الوزراء.

خلال مؤتمر صحفى، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، للإعلان عن حصاد الهيئة خلال عام 2019،

عن إعداد الهيئة تشريع قانون للتكنولوجيا المالية فى الخدمات المالية غير المصرفية، مضيفا أن التكنولوجيا المالية تتسارع بشكل كبير، ولذا نراعى عند إعداد القانون التأكد من أن الشركات تأخذ نصيب من هذا التسارع، وقدرة هيئة الرقابة المالية على مراقبتها، بالإضافة إلى كيفية استفادة المتعاملين من هذه التكنولوجيا، متابعا جارى دراسة تجربة المملكة المتحدة فى هذا الشأن، ومتوقع إصداره خلال عام 2020.