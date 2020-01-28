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'المرسي' عن أزمة مصطفى بكري: يجب أن ينتهي الأمر عند هذا الحد

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:06 م
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الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي
ميسون أبو الحسن
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قال الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن عرض الإعلامي مصطفى بكري لشكوى عدد من العاملين بماسبيرو، بشأن سحب تردد القناة الفضائية المصرية أو بيعها لصالح جهة ما، جاء من منطلق حرصه على ماسبيرو وثروته البشرية، أو حرصه على استمرارية قناة يري أنها ناجحة ببرامجها، ووضع طبيعي أن يقوم بعرضها في برنامجه.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن خطأ مصطفى بكري المهني، ليس في عرض مشكلة وصلته، ولكن في عرضها بشكل متوازن؛ حيث كان يجب عليه الاتصال بأحد مسؤولي الهيئة الوطنية للإعلام للرد على الشكوى، أو تصحيح ما ورد بها مباشرة على الهواء، ةو باتصال تليفوني مُسبق قبل البرنامج، وذكر مضمون الرد أثناء عرضها على الهواء، وإن لم يتمكن من الاتصال أو رفض أحدهم الرد على الشكو، كان عليه ذكر ذلك في حال حدوثه.

وتابع: "ليس دفاعًا عن مصطفى بكري، أو تقييمًا لموقف كل من الهيئة الوطنية للإعلام ونقابة الإعلاميين، لكن لمناقشة الأمر بشكل مهني، الأمر انتهى بالبيان السريع للهيئة الوطنية للإعلام، ويجب أن ينتهي عند هذا الحد".
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الكلمات المفتاحية

محمد المرسي تردد الفضائية المصرية الفجر أزمة مصطفى بكري

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