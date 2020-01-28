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عاجل.. الصفقة الجديدة تجري الكشف الطبي في برشلونة

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 01:04 م
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رودريجو
رودريجو
الفجر الرياضي
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فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن حسم برشلونة الصفقة الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

 

ووفقا لصحيفة "Cope"، فإن رودريجو مورينو مهاجم فالنسيا الإسباني متواجد حاليا في برشلونة من أجل تلقي العلاج لدى الدكتور رامون كوجات.

 

ويرغب برشلونة في التعاقد مع مهاجم مميز ليكون بديلا للأوروجوياني لويس سواريز الذي تعرض لإصابة قوية مؤخرا وسيغيب على إثرها عن البارسا لفترة طويلة.

 

ويستعد البارسا لخوض اختبار قوي أمام ليجانيس في دور الستة عشر من كأس ملك إسبانيا والمقرر إقامتها يوم الخميس القادم.

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رياضة رورديجو برشلونة رورديجو رودريجو في برشلونة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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