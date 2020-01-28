رفض مشاركة عماد دغيج بأولى الجلسات التشاورية للفخفاخ

ترأس رئيس الحكومة المكلّف الياس الفخفاخ صباح اليوم الثلاثاء 28 جانفي 2020، أولى الجلسات المشتركة بين الأحزاب المعنية، بالتشاور حول الحكومة وهيكلتها وبرنامجها وأولوياتها.





وقد حضر في هذه الجلسة، كلّ من مروان الفلفال ومهدي بن عبد الله عن 'تحيا تونس'، ومحمّد السليني والمنصف بوجازي ممثلان لـ'حركة الشعب'، فيما يمثّل 'حركة النهضة' بالإجتماع كل من نور الدين العرباوي وعماد الحمامي، أمّا عن 'حزب التيار الديمقراطي' فيحضر الإجتماع كل من محمد الحامدي وعصام الدين الراجحي.





وكان من المفترض أن يشارك في الإجتماع، يسري الدالي وعبد اللطيف العلوي عن 'ائتلاف الكرامة'، في المقابل حضر بدلا عنهما عماد دغيج دون أن توجّه له الدعوة، وتم رفض مشاركته في لأنه لم يكن ضمن أسماء ممثلي 'الائتلاف' المعنيين بالمشاركة في الاجتماع، وهو ما جعله يغادر مقر دار الضيافة.