البرلمان الإيراني يقترح الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي

اقترح البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، الانسحاب من معاهدة منع الانتشار النووي، حسبما ذكرت قناة العربية نقلًا عن موقع البرلمان.

ولم يذكر موقع البرلمان الإيراني، أية تفاصيل بشأن موعد محدد للتصويت على المقترح، مؤكدًا أن القول الفصل في سياسة البلاد النووية يعود إلى الزعيم الإيراني، آية الله علي خامنئي.

وكانت إيران قد أعلنت مرارًا تجاوز القيود المفروضة على نشاطها في الاتفاق النووي، ردا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الانسحاب من الاتفاق عام 2018، وفرض عقوبات أمريكية مشددة على إيران، مؤكدًا أنه يريد اتفاقاً جديداً أشمل يتناول المسألة النووية وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق فعّلت الدول الأوروبية الأطراف في الاتفاق النووي (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران على ضوء انتهاكات طهران المستمرة للاتفاق.

وقالت الدول الثلاث في بيان سابق: "لم يعد أمامنا خيار في ضوء تصرفات إيران، إلا تسجيل مخاوفنا اليوم من أن طهران لا تفي بالتزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وإحالة هذا الأمر إلى اللجنة المشتركة، بموجب آلية فض النزاع المنصوص عليها في الفقرة رقم 36 من خطة العمل الشاملة المشتركة"، نقلًا عن قناة العربية.