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محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:57 م
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محافظ الإسكندرية
محافظ الإسكندرية
محمد رجب - دينا حسن
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اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة لعام 2019/ 2020، بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما شكر أولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مؤكدًا على أنهم السبب الرئيسي في نجاح أبنائهم، مطالبا الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

يذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85421 طالب وطالبة، أما الحضور فقد بلغ عددهم 83395 طالب وطالبة، أما عن نسبة النجاح فقد بلغت 85.2٪ بإجمالي عدد 71025 طالب وطالبة، ووصلت نسبة النجاح بين البنين 81.7٪، بينما نسبة النجاح بين البنات فقد بلغت 88.6٪.
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الكلمات المفتاحية

محافظ الإسكندرية الفجر الشهادة الإعدادية التربية والتعليم الإسكندرية

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