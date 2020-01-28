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بإطلالة أنيقة.. نيللي كريم تتصدر غلاف مجلة "elle"

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:56 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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خضعت الفنانة نيللي كريم لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة "elle".

وتألقت نيللي في الصورة وهي مرتدية فستان مُثير يجمع بين اللون الأبيض والأسود، ونسقت مع إطلالتها جوانتي باللون الأسود، وبدت بتسريحة شهر جديدة، ووضعت مكياجًا بالألوان الهادئة، فزادها ذلك جمالاً.

وعلى صعيد آخر ، يُشار أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم السينمائية مشاركتها فى فيلم "الفيل الأزرق2"، والفيلم من تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، بطولة كريم عبد العزيز،تارا عماد، هند صبري ، إياد نصار،شيرين رضا،نيللي كريم.

والجدير بالذكر أن نيللي كريم تخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "النصابين"، ومن إنتاج شركتي العدل جروب، والمتحدة للخدمات الإعلامية، و من تأليف عمرو الدالي، وأحمد وائل، وهو بطولة نيللي كريم، آسر ياسين، والمسلسل يشهد عودة نيللي كريم إلى السباق الرمضاني بعد غيابها العام الماضى، وكان آخر مسلسل قدمته "اختفاء"مع المخرج أحمد مدحت.
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