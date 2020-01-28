القمامة والصرف الصحي يحاصران "الإسكان الإجتماعي" في كفر الشيخ

في البداية يؤكد محمد عوض، مدرس وأحد سكان المنطقة، أن منطقة الإسكان الإجتماعي التي تم إنشاؤها منذ أكثر من 10 سنوات غارقة في مياه الصرف الصحي وأكوام القمامة وكذلك العشوائية وعدم رصف شوارعها، فضلا عن عدم إدراجها في خطة توصيل الغاز الطبيعي لهم على الرغم من وقوعهم على بعد أقل من 2 كيلو متر عن مقر ديوان عام المحافظة.

عشرات الشكاوى للمسؤولين

وأضاف عوض، أنهم تقدموا بعشرات الشكاوى سابقًا لإنقاذهم من الحيوانات الضالة التي تجذبها القمامة والروائح الكريهة والحشرات، لكن لا أحد استجاب لنا، وكان أقصى ما يقومون به هو إزالة القمامة، وبعد مغادرتهم بساعات قليلة تتراقم مرة أخرى في الشوارع لعدم وجود صناديق خاصة بها.

غياب الخدمات

أية عبده، صاحبة كشك في منطقة إسكان مبارك، أوضحت أن السكان اعتادوا على انتشار القمامة والروائح الكريهة، نظرًا لغياب الخدمات مثل: "إنقطاع الكهرباء التكرر، والمياه"، وكأن المسؤولين يعاقبوننا لأننا من "محدودي الدخل"، لحصولنا على هذه الوحدات بسعر مخفض، لافتة إلى أنهم يأسوا من تغيير الوضع أو حتى تخفيفه برصف الشوارع التي كلما طالبوا بها رفض المسئولين بحجة إنتظار دخول الغاز الطبيعي المنطقة وهو مالم يحدث منذ عشر سنوات.

وضع مأساوي

عبدالهادي محمود، أحد قاطني المنطقة، ناشد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بالتدخل لإنقاذهم و وضع حل نهائي لتطوير المنطقة وإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات بعد تجاهل الجميع شكواهم حتي تفاقم الوضع وأصبح مأساوي للغا ية.

حل جذري للمشاكل

من جانبه، أكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، أنه قد تفقد أحد مشروعات الإسكان الإجتماعي الذي يتم بناؤه حاليا، ووجد بمحيطه "مقلب قمامة"، فقام بتكليف المختصين بنقل المقلب وتنظيف المكان، وكذلك عمل مساحات خضراء لكي تكون متنفس لسكان المنطقة بعد أن يتم إكتمالها.



