Advertisements
Advertisements
Advertisements

فرنسا: العلاقات التجارية بعد البريكست تعتمد على احترام معايير الاتحاد الأوروبي

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
Advertisements
صرحت الوزيرة الفرنسية أميلي دي مونتشالين، اليوم الثلاثاء، إن حجم ونطاق العلاقات التجارية للاتحاد الأوروبي مع بريطانيا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيعتمد على توافق الأخيرة مع قواعد الكتلة، وفقا لما أوردته وكالة "رويترز".

وقالت لدى وصولها إلى محادثات وزراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "كلما زادت فرص الوصول إلى سوقنا الداخلي الذي تريده المملكة المتحدة، كلما توجب علينا التقارب حول القواعد والمعايير.. إذا لم تكن هناك ضمانات واضحة للمواطنين والشركات، وإذا لم تكن هناك ضمانات متكافئة للمنافسة الموالية، فلن يكون الانفتاح التجاري للاتحاد الأوروبي كاملًا."

وأضافت أن "درجة الانفتاح الاقتصادي لدينا تعتمد على درجة التقارب التي سنحصل عليها.. إذا كان بوريس جونسون يريد صفقة في 11 شهرًا بدون حصص صفرية وبدون تعريفة جمركية، فنحن بحاجة إلى ضمانات من الإغراق الصفري".

وتابعت قائلة "من المستحيل تصور نظام تجاري جديد تمامًا خلال 11 شهرًا... إنه غير واقعي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

فرنسا و البريكست جونسون و الاتحاد الاوروربي البريكست احترام بريطانيا لمعايير الاتحاد الأوروبي

أخبار تهمك

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعة الا ربع

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ ساعتين

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 23 ساعة

رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 22 ساعة

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ ساعتين و 24 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 8 دقيقة

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

منذ 36 دقيقة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

بارنييه: الاتفاق البديل سيبقي المملكة المتحدة بالمنطقة الجمركية

فرنسا: يجب أن تحمي صفقة بريكست اتفاقات السلام والتجارة

المفوضية: بريطانيا لم تقدم أي مقترحات ملموسة للخروج من الاتحاد الاوروبي

ارتفاع الجنيه الإسترليني مع تزايد الآمال بشأن البريكست

وزير الخارجية الهولندي: المقترحات البريطانية بشأن البريكست لاتزال غير كافية

فرنسا: يمكن تأجيل البريكست في هذه الحالة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:13 م

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

12:29 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

11:41 ص

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status