خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية





استقبل الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، اليوم الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية، الفريق الأول الركن نديم رضا، والوفد المرافق له.





وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين المملكة وباكستان، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وبخاصة في المجالات العسكرية.

وحضر الاستقبال، وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين تميم السالم، والملحق العسكري السعودي لدى باكستان العميد طيار ركن عوض الزهراني.





كما حضره من الجانب الباكستاني، سفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز، ومدير عام اللوجستية وقيادة الأركان المشتركة اللواء طيار سرفراز خان، وملحق الدفاع بسفارة باكستان لدى المملكة العميد ركن هارون إسحاق راجا.



