Advertisements
Advertisements
Advertisements

أبل تسجل براءة اختراع لجهاز iMac زجاجي بالكامل

الثلاثاء 28/يناير/2020 - 12:33 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
قدمت أبل لتسجيل براءة اختراع لتصميم جهاز كمبيوتر سطح المكتب iMac، مصنوع بالكامل من طبقة واحدة من الزجاج مع انحناء من الأسفل يحمل بعض الإضافات ولوحة مفاتيح مدمجة.

وتكشف براءة اختراع رسمية، نُشرت الأسبوع الماضي على الموقع الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة، أن عملاق التقنية يبتكر مفهومًا آخر بعيدًا عن الأجهزة التقليدية.

ووفقًا لبراءة الاختراع سيكون جهاز iMac الزجاجي لوحة واحدة كبيرة، تضم كل من الشاشة ومكونات الجهاز، أما الانحناء الذي يحمل بعض الإضافات فيمكن تعديله؛ مما يتيح سهولة النقل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

مكتب براءات الاختراع شركة آبل جهاز كمبيوتر جهاز iMac زجاجي

أخبار تهمك

عاجل.. تحذير شديد اللهجة من الأهلي لـ"كهربا"

منذ حوالي 23 ساعة

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

منذ أقل من ساعتين

3 أسباب لاختيار رضوان جيد لإدارة مباراة الأهلي والهلال

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

منذ ساعة و نصف

لتفادي المفاجآت.. قرار مثير من الخطيب قبل موقعة الهلال السوداني

منذ حوالي 18 ساعة

نبأ حزين لريال مدريد قبل موقعة سرقسطة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

منذ ساعة

موقف محمود الخطيب من أزمة أفشة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. ثلاثة أسباب تدفع الأهلي للإبقاء على صالح جمعة

منذ حوالي 18 ساعة

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

منذ 34 دقيقة

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

منذ ساعة الا ربع

رئيس الاتحاد الإسباني يفجر مفاجأة عن ريال مدريد وبرشلونة

منذ أقل من ساعتين

ضربة موجعة لريال مدريد ضد سرقسطة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

برشلونة يضع الرتوش الأخيرة لضم صفقة الميركاتو الشتوي

منذ ساعة و 6 دقيقة

عاجل.. تحذير سوداني للأهلي قبل موقعة الهلال في أبطال أفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

أزمة تلوح في الأفق.. بيان ناري من الهلال السوداني قبل موقعة الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أبل ستدعم هواتف "أيفون" المقبلة بميزة التعرف على خط اليد

براءة اختراع جديدة من آبل تسمح لمنتجاتها شحن بعضها لا سلكيا

براءة اختراع جديدة من أبل لتشغيل مساعد " Siri" بدون إنترنت

براءة اختراع جديدة من أبل للتغيير في تصميم هواتف أيفون المقبلة

أبل تعتزم إضافة كاميرا لساعتها الذكية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
12:29 م

مفاجأة.. ميسي ينقلب على برشلونة

عاجل.. بسمة وهبة تنجو من الموت المحقق (صور)

12:13 م

كهربا يطيح بحسين الشحات أمام الهلال السوداني

11:15 ص

ريال مدريد في ورطة جديدة مع زيدان

11:41 ص

إشتعال نار الفتنة بين زيدان وبيريز بسبب " صفقة القرن "

12:39 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

شخصية روائية يكتبها عادل حمودة: الحكاية الخامسة.. بيديكت امرأة من حبات قهوة كوبى لواك!

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: 23 طريقة مثيرة ومدهشة لعمر طويل وصحي

أحمد شوبير
أحمد شوبير

أحمد شوبير يكتب: اللعب مع الكبار

DMCA.com Protection Status