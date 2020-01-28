أبل تسجل براءة اختراع لجهاز iMac زجاجي بالكامل

قدمت أبل لتسجيل براءة اختراع لتصميم جهاز كمبيوتر سطح المكتب iMac، مصنوع بالكامل من طبقة واحدة من الزجاج مع انحناء من الأسفل يحمل بعض الإضافات و لوحة مفاتيح مدمجة .





وتكشف براءة اختراع رسمية، نُشرت الأسبوع الماضي على الموقع الإلكتروني لمكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية في الولايات المتحدة ، أن عملاق التقنية يبتكر مفهومًا آخر بعيدًا عن الأجهزة التقليدية.



ووفقًا لبراءة الاختراع سيكون جهاز iMac الزجاجي لوحة واحدة كبيرة، تضم كل من الشاشة ومكونات الجهاز، أما الانحناء الذي يحمل بعض الإضافات فيمكن تعديله؛ مما يتيح سهولة النقل.





